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Зведення Генштабу: РФ перекидає на війну в Україні росгвардійців з Сибіру

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 07:34
ФОТО: GETTY

Військове керівництво  ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну  війська Росгвардії з сибірського військового округу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Російської Федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії".

Деталі: Як повідомляється, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Озброєння та військова техніка застарілі і непридатні до використання, військові самовільно лишають позиції і відмовляються воювати, вживають алкоголь, порушують дисципліну. Повідомляється, що це   основні причини деморалізації військовослужбовців.

У місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

За добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Від   ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без   змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

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  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди. Наша авіація завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО  знищили два БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Теми: війнаРосія
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