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Зведення Генштабу: РФ перекидає на війну в Україні росгвардійців з Сибіру

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 07:34
Зведення Генштабу: РФ перекидає на війну в Україні росгвардійців з Сибіру
ФОТО: GETTY

Військове керівництво  ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну  війська Росгвардії з сибірського військового округу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Російської Федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії".

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Деталі: Як повідомляється, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Озброєння та військова техніка застарілі і непридатні до використання, військові самовільно лишають позиції і відмовляються воювати, вживають алкоголь, порушують дисципліну. Повідомляється, що це   основні причини деморалізації військовослужбовців.

У місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

За добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Від   ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без   змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди. Наша авіація завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО  знищили два БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Теми: війнаРосія
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