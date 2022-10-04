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Окупанти на Луганщині вишукують чоловіків дронами – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 08:23

У Хрустальному на окупованій частині Луганської області загарбники шукають чоловіків призовного віку дронами, а в Сєвєродонецьку, Лисичанську й Попасній досі не почали відновлювати інфраструктуру.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній оперативна обстановка не дозволяє розпочати відновлення інфраструктури, проте дозволила провести псевдореферендум.

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Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня.

Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. 

Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне".

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Деталі: Гайдай зазначив, що росіяни обіцяють почати відбудову Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної, "як тільки дозволятиме оперативна обстановка".

Проте, наголошує він, "та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий "референдум".

"Голосувати протягом майже тижня 98% жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет", – зіронізував Гайдай.

Голова ОВА додав, що окупанти намагаються "мобілізувати" навіть студентів очної форми навчання.

Пряма мова: "Справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак "Родина решила иначе". Як вирішила вона й те, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше. Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дрони".

Теми: Луганська областьвійнамобілізаціяреферендум
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