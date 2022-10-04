Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти на Луганщині вишукують чоловіків дронами – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 08:23

У Хрустальному на окупованій частині Луганської області загарбники шукають чоловіків призовного віку дронами, а в Сєвєродонецьку, Лисичанську й Попасній досі не почали відновлювати інфраструктуру.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній оперативна обстановка не дозволяє розпочати відновлення інфраструктури, проте дозволила провести псевдореферендум.

Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня.

Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. 

Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне".

Деталі: Гайдай зазначив, що росіяни обіцяють почати відбудову Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної, "як тільки дозволятиме оперативна обстановка".

ВІДЕО ДНЯ

Проте, наголошує він, "та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий "референдум".

"Голосувати протягом майже тижня 98% жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет", – зіронізував Гайдай.

Голова ОВА додав, що окупанти намагаються "мобілізувати" навіть студентів очної форми навчання.

Пряма мова: "Справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак "Родина решила иначе". Як вирішила вона й те, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше. Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дрони".

Теми: Луганська областьвійнамобілізаціяреферендум
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні

Шевченко офіційно підтвердив, що подав у відставку

фотоКоломойський навідався в НАБУ

Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій

Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА

відео На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео

Усі новини...
Луганська область
Жителям Луганщини треба евакуюватися через контрнаступ ЗСУ – Гайдай
ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганщини – Гайдай
"Ждуни" не дочекаються Росії в 2026 році, Луганщину деокупують раніше – Гайдай
Останні новини
23:26
ЄС узгодив нові санкції проти РФ, офіційне рішення може бути в середу – ЗМІ
23:18
Україна готова до опалювального сезону на 90% – Шмигаль
23:06
Зеленський: ЗСУ здійснюють на півдні швидкий і потужний рух
22:49
У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині
22:48
Розмитнення авто: cкільки отримав бюджет у вересні
22:10
Генсек НАТО отримав заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу – ОП
21:58
Угорщина хоче позбутися залежності від газу з РФ до 2050 року
21:58
В очікувані ЗСУ окупанти мінують Кремінну – Гайдай
21:45
НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань
21:36
Окупанти вдарили по Сумщині, 25 приходів - ОВА
Усі новини...