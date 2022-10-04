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Воїни ССО чудом вижили після танкового обстрілу, який навіть зняли на камеру

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 10:29
ілюстративне фото ССО

Воїни ССО України, які продовжують спецоперацію зі звільнення окупованих територій Херсонщини, поділилися унікальними кадрами з передової.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На цих унікальних кадрах - фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів. Оператори ССО України першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника".

Деталі: Як свідчить, оприлюднене відео, спецпризначенці чудом вижили після танкового обстрілу і зняли на камеру прильот снаряду, випущеного з ворожої машини.

Напередодні пресслужба ССО повідомила також, що зведений загін 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого звільнив населений пункт на Херсонському напрямку.

 
ССО приховали риси навіть хвостатих бійців :)

"Над звільненою українською землею вже майорить синьо-жовтий стяг", - було зазначено в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Назва населеного пункту не уточнюється з безпекових міркувань.

Теми: ССОХерсонська область
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