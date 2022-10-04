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Воїни ССО чудом вижили після танкового обстрілу, який навіть зняли на камеру

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 10:29
Воїни ССО чудом вижили після танкового обстрілу, який навіть зняли на камеру
ілюстративне фото ССО

Воїни ССО України, які продовжують спецоперацію зі звільнення окупованих територій Херсонщини, поділилися унікальними кадрами з передової.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На цих унікальних кадрах - фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів. Оператори ССО України першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника".

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Деталі: Як свідчить, оприлюднене відео, спецпризначенці чудом вижили після танкового обстрілу і зняли на камеру прильот снаряду, випущеного з ворожої машини.

Напередодні пресслужба ССО повідомила також, що зведений загін 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого звільнив населений пункт на Херсонському напрямку.

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"Над звільненою українською землею вже майорить синьо-жовтий стяг", - було зазначено в повідомленні.

Назва населеного пункту не уточнюється з безпекових міркувань.

Теми: ССОХерсонська область
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