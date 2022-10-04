Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Російські солдати масово здаються у полон - ГУР

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 11:46
ілюстративне фото

В Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Джерело: представник воєнної розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом

Деталі: Юсов розповів, що сплеск звернень спостерігався після успішного контрнатсупу ЗСУ на Харківщині та після оголошення часткової мобілізації в РФ.

Пряма мова: "Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію.

За кілька тижнів у нас уже понад 2 тисячі таких звернень".

Нагадаємо: Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

ВІДЕО ДНЯ

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Теми: війнарозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні

Шевченко офіційно підтвердив, що подав у відставку

фотоКоломойський навідався в НАБУ

Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій

Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА

відео На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео

Усі новини...
війна
Шойгу заявив, що РФ уже набрала понад 200 тисяч мобілізованих
Кремль готовий чекати на нового президента України для переговорів
Лукашенко розповів про участь Білорусі у війні в Україні: Іншої немає і не буде
Останні новини
03:12
Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, є постраждалий – ОВА
02:46
ЗСУ знищили на півдні два російські гелікоптери — Командування
01:55
США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
01:01
ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю
00:40
Міноборони Латвії: зі збільшенням військових невдач РФ її ядерний шантаж буде посилюватися
23:59
В ООН пояснили, чому досі не направили місію в Оленівку, де вбили військовополонених українців
23:48
Опитування: 47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії
23:37
Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів
23:26
ЄС узгодив нові санкції проти РФ, офіційне рішення може бути в середу – ЗМІ
23:18
Україна готова до опалювального сезону на 90% – Шмигаль
Усі новини...