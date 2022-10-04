Російські солдати масово здаються у полон - ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Джерело: представник воєнної розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом

Деталі: Юсов розповів, що сплеск звернень спостерігався після успішного контрнатсупу ЗСУ на Харківщині та після оголошення часткової мобілізації в РФ.

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Пряма мова: "Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію.

За кілька тижнів у нас уже понад 2 тисячі таких звернень".

Нагадаємо: Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

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Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.