Лукашенко проводить нараду з воєнної безпеки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 жовтня зібрав нараду з питань воєнної безпеки, щоб "проаналізувати воєнно-політичну обстановку і напрацювати заходи реагування".

Джерело: сайт Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Як і домовлялися раніше, у плановому порядку ми сьогодні зібрали керівників силових відомств для того, щоб спільно проаналізувати воєнно-політичну обстановку, яка динамічно розвивається, і, звісно ж, напрацювати заходи реагування на ситуацію, що складається".

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Деталі: За словами самопроголошеного президента, у нараді "ніякої надзвичайщини немає", тому й "приводу для різного роду пересудів і фейків бути не повинно".

Зустріч відбувається в Міноборони РБ.

На нараді присутні прем'єр-міністр, глава Адміністрації президента, керівництво військового, силового та правоохоронного блоку, командувачі військ.