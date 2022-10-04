Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік помер у черзі на російському блокпосту – Федоров

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 12:45
Чоловік помер у черзі на російському блокпосту – Федоров
фото ілюстративне, hromadske

Літній чоловік помер у черзі на російському блокпосту в Василівці 3 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова Федорова: "Ми вже четвертий день кажемо, що в Василівці справжня катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ. На вчора на ранок було 4000 мешканців, сьогодні складає понад 4500.

Реклама:

На жаль, вчора літній чоловік загинув в черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію підконтрольну Україні".

Деталі: Він розповів про величезні черги і на виїзд через Крим, хоча все одно цей шлях наразі найбезпечніший.

За словами Федорова, на тимчасово захоплених територіях посилився тиск на людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: