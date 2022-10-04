Чоловік помер у черзі на російському блокпосту – Федоров

Літній чоловік помер у черзі на російському блокпосту в Василівці 3 жовтня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова Федорова: "Ми вже четвертий день кажемо, що в Василівці справжня катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ. На вчора на ранок було 4000 мешканців, сьогодні складає понад 4500.

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На жаль, вчора літній чоловік загинув в черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію підконтрольну Україні".

Деталі: Він розповів про величезні черги і на виїзд через Крим, хоча все одно цей шлях наразі найбезпечніший.

За словами Федорова, на тимчасово захоплених територіях посилився тиск на людей.