Міноборони Люксембургу: Україна може і повинна перемогти у війні

Міністр оборони Луксембургу Франсуа Бауш вірить у перемогу України над російським агресором.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час виступу на Варшавському безпековому форумі

За його словами, зі створенням Європейського Союзу в Люксембурзі вважали, що війни в Європі припиняться, тому розв’язана Москвою війна проти України стала для його країни шоком.

"В Люксембурзі були шоковані тим, що робить Путін і Росія сьогодні в Україні, розв’язавши агресію проти суверенної держави в центрі Європи", - сказав Бауш.

Він зауважив, що Люксембург не міг залишатися осторонь і відразу вирішив надавати Україні допомогу для боротьби з агресором.

"Це перший випадок в історії, коли моя країна витратила гроші на військову допомогу європейській державі", - зазначив Бауш.

За його словами, від березня й по сьогоднішній день Люксембург, "маленька країна", надав Україні військової допомоги та летальної зброї на суму понад 72 мільйони євро.

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"Тому що ми віримо, що Україна може й повинна перемогти в цій війні", - сказав Бауш, додавши, що "агресія Путіна і його спроби анексії територій іншої європейської держави сьогодні є неприпустимими й ніколи не повинні мати місце в сучасній Європі".

Влітку муніципалітет міста Люксембург оголосив, що нова вулиця N3 буде названа на честь столиці України міста Києва "Київський бульвар".