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Затримали жінку, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 16:13

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру жінці, яка під час окупації була "старостою села Василенкове" у Харківській області і працювала на російських загарбників.  

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, жінка, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Вона стала так званою "старостою села Василенкове"".

Деталі: Повідомляється, що з червня по вересень псевдопосадовиця брала участь у засіданнях окупаційної влади.

Крім того, за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Після звільнення громади жінку затримали.

Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теми: Харківська областьдеокупаціяколаборація
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