Затримали жінку, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру жінці, яка під час окупації була "старостою села Василенкове" у Харківській області і працювала на російських загарбників.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За даними слідства, жінка, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Вона стала так званою "старостою села Василенкове"".

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Деталі: Повідомляється, що з червня по вересень псевдопосадовиця брала участь у засіданнях окупаційної влади.

Крім того, за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Після звільнення громади жінку затримали.

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Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.