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Зеленський визнав нікчемними низку указів Путіна

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 16:23
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази глави держави-агресора Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, так званих "ЛНР" та "ДНР" і Запорізької та Херсонської областей України.

Джерело: указ глави держави від 4 жовтня

Дослівно: "Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації".

Деталі: Таким чином визнано нікчемними також будь-які рішення на виконання цих указів.

В указі наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію,

Згідно з Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною,

Вказане рішення президента підтверджує невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону з метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією та законами України,

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Рішення ухвалено з дотриманням загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, зокрема імперативних норм загального міжнародного права, а також чинних міжнародних договорів України.

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