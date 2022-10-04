ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині

Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.

Джерело: Facebook-сторінка Борівської селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти

Дослівно: "04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів! Слава Україні! Героям слава!..

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Село Борівська Андріївка - Україна! Слава нашим Героям!!!"

Деталі: Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.

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Що передувало: 3 жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова.

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