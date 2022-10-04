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Лукашенко доручив Радбезу посилити військову пропаганду серед населення

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 18:02
Лукашенко доручив Радбезу посилити військову пропаганду серед населення
Олександр Лукашенко, Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко поставив перед своєю Радою безпеки завдання "проінформувати населення" про воєнно-політичну обстановку в країні та навколо неї.

Джерело: держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович на провладному телеграм-каналі "Первый"

Деталі: Вольфович стверджує, що наразі з боку країн-сусідів виходять загрози національній безпеці Білорусі, крім того, у країні виникла складна воєнно-політична обстановка через війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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Пряма мова: "Президентом поставлено завдання ось цю обстановку, яка сьогодні складається, довести до широкої громадськості. Народ Білорусі має розуміти, що сьогодні відбувається і чому такі заходи вживають, які загрози надходять".

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнапропаганда
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