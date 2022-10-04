Лукашенко доручив Радбезу посилити військову пропаганду серед населення

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко поставив перед своєю Радою безпеки завдання "проінформувати населення" про воєнно-політичну обстановку в країні та навколо неї.

Джерело: держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович на провладному телеграм-каналі "Первый"

Деталі: Вольфович стверджує, що наразі з боку країн-сусідів виходять загрози національній безпеці Білорусі, крім того, у країні виникла складна воєнно-політична обстановка через війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Реклама:

Пряма мова: "Президентом поставлено завдання ось цю обстановку, яка сьогодні складається, довести до широкої громадськості. Народ Білорусі має розуміти, що сьогодні відбувається і чому такі заходи вживають, які загрози надходять".

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи