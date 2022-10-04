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Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 18:09

Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені неупізнані безпілотники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2.

"Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", – повідомили правоохоронці у вівторок, відмовившись уточнювати подробиці.

Як зазначає Reuters, безпілотники також помічали біля газоносної області Roar, яка розташована неподалік найбільшого родовища природного газу Данії – Tyra.

Окрім Данії, Норвегія також в останні дні фіксувала прольоти безпілотників біля своєї газо- та нафтовидобувної інфраструктури. Країна розгорнула систему, яка фіксуватиме присутність неупізнаних дронів.

Про активність безпілотників стало відомо після того, як минулого тижня в Балтійському морі стався прорив російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

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Раніше повідомлялося, що шведський прокурор, відповідальний за розслідування витоків з трубопроводів в Балтійському морі, наказав закрити цей район, оскільки він проводить попереднє розслідування "підозри в грубому саботажі".

Теми: Даніягазавіа
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