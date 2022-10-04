У Литві затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі

У Литві затримали свого громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі.

Як повідомляє LRT, цю інформацію вже підтвердили у прокуратурі й поліції, пише "Європейська правда".

Затриманий - громадянин Литви Мантас Даніеліас. Спершу інформацію опублікував білоруський "Белсат". Як зазначають, Даніеліас інфільтрувався у білоруські організації, що діють у Литві, та передавав інформацію про їхню діяльність білоруському КГБ.

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"Ми можемо підтвердити, що цю особу затримали, йому висувають звинувачення у шпигунстві. Наразі підозрюваного взяли під арешт на 2 місяці", - прокоментували суспільному мовнику у Генпрокуратурі.

Інформацію про арешт підтвердив також представник поліції Рамунас Матоніс, зазначивши, що поки не може розкривати деталі розслідування.

Досудове розслідування проводило Бюро кримінальної поліції у співпраці з Департаментом держбезпеки.

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