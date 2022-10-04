Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 18:38

У Литві затримали свого громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі.

Як повідомляє LRT, цю інформацію вже підтвердили у прокуратурі й поліції, пише "Європейська правда".

Затриманий - громадянин Литви Мантас Даніеліас. Спершу інформацію опублікував білоруський "Белсат". Як зазначають, Даніеліас інфільтрувався у білоруські організації, що діють у Литві, та передавав інформацію про їхню діяльність білоруському КГБ.  

Реклама:

"Ми можемо підтвердити, що цю особу затримали, йому висувають звинувачення у шпигунстві. Наразі підозрюваного взяли під арешт на 2 місяці", - прокоментували суспільному мовнику у Генпрокуратурі. 

Інформацію про арешт підтвердив також представник поліції Рамунас Матоніс, зазначивши, що поки не може розкривати деталі розслідування. 

Досудове розслідування проводило Бюро кримінальної поліції у співпраці з Департаментом держбезпеки. 

ВІДЕО ДНЯ

За статтею звинувачення литовцю може загрожувати від 6 до 15 років позбавлення волі. 

Теми: ЛитваБілорусьшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: