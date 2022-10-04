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Нацгвардія показала відео зі звільненої Борової

Валентина РоманенкоВівторок, 4 жовтня 2022, 18:40

Національна гвардія показала відео зі звільненої Борової на Харківщині.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "5 Слобожанська бригада НГУ, не втомлюється перефарбовувати рідні міста в жовто-блакитні кольори.  Все буде Україна!".

Деталі: Про звільнення Борової стало відомо 3 жовтня.

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Теми: НацгвардіяХарківська областьвійна
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