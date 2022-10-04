Нацгвардія показала відео зі звільненої Борової
Вівторок, 4 жовтня 2022, 18:40
Національна гвардія показала відео зі звільненої Борової на Харківщині.
Джерело: пресслужба НГУ
Дослівно: "5 Слобожанська бригада НГУ, не втомлюється перефарбовувати рідні міста в жовто-блакитні кольори. Все буде Україна!".
Деталі: Про звільнення Борової стало відомо 3 жовтня.
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:
Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи
ВІДЕО ДНЯ