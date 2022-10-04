ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів, вразили 2 пункти управління окупантів – Генштаб

За поточну добу Збройні сили відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Також ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління і 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Наша авіація за добу завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

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на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.

На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

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