У Греції розслідують підозрілі перекази з Росії на рахунки монастирів Афона

Грецьке управління з боротьби з відмиванням грошей розслідує понад 20 випадків підозрілих переказів значних сум на банківські рахунки монастирів гори Афон, а також окремих ченців.

Про це пише Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Більшість розслідуваних випадків стосуються грошей, що надійшли з Росії, а монастирі, як виявилося, зовсім недавно відвідали високопоставлені російські чиновники.

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Перекази стосуються сум від десятків тисяч до сотень тисяч євро і, в одному випадку, понад мільйон.

Робоча гіпотеза слідчих полягає в тому, що російські громадяни переказують свої гроші за кордон, щоб убезпечити себе від імовірності економічного краху або можливого привласнення їх російським урядом.

На Афоні розташовані 20 чоловічих монастирів, один із них є російським.