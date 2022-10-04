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Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:20
Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні
Джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським, в якій оголосив про виділення Україні військової допомоги в розмірі 625 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому.

"Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки буде потрібно, зокрема шляхом надання сьогодні нового пакету безпекової допомоги на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткове озброєння та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також броньовані машини", – йдеться в повідомленні.

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Також президент США підтвердив готовність до подальшого накладання санкцій на будь-яку фізичну та юридичну особу і країну, яка надаватиме підтримку російській анексії.

Це буде перша військова допомога Вашингтона після оголошеної Росією анексії території чотирьох областей.

Загалом Сполучені Штати надали понад 16,8 мільярда доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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