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Зеленський запросив майбутню прем’єрку Італії в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:55

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів першу телефонну розмову з лідеркою партії "Брати Італії" Джорджією Мелоні, яка перемогла на останніх парламентських виборах і, ймовірно, очолить майбутній італійський уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив сам Зеленський у своєму Telegram-каналі, під час розмови сторони "наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду".

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"Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії", – додав глава держави.

"Брати Італії" в пресрелізі, який цитує італійське видання Dire, повідомили, що Зеленський подякував за військову підтримку і "висловив сподівання, що Мелоні зможе якнайшвидше відвідати Київ".

Мелоні своєю чергою подякувала Зеленському за привітання з перемогою на виборах, нагадала про підтримку України й наголосила, що анексія Росією чотирьох українських областей "не має жодної юридичної та політичної ваги".

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Також лідерка "Братів Італії" підкреслила прихильність до "всіх дипломатичних зусиль, що сприятимуть припиненню конфлікту".

Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

Або читайте статтю: "Хороші фашисти" та загроза для Європи: що чекати Україні від нового уряду Італії.

Теми: ЗеленськийІталіяпрем'єр
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