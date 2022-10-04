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Зеленський запросив майбутню прем’єрку Італії в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:55

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів першу телефонну розмову з лідеркою партії "Брати Італії" Джорджією Мелоні, яка перемогла на останніх парламентських виборах і, ймовірно, очолить майбутній італійський уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив сам Зеленський у своєму Telegram-каналі, під час розмови сторони "наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду".

"Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії", – додав глава держави.

"Брати Італії" в пресрелізі, який цитує італійське видання Dire, повідомили, що Зеленський подякував за військову підтримку і "висловив сподівання, що Мелоні зможе якнайшвидше відвідати Київ".

Мелоні своєю чергою подякувала Зеленському за привітання з перемогою на виборах, нагадала про підтримку України й наголосила, що анексія Росією чотирьох українських областей "не має жодної юридичної та політичної ваги".

Також лідерка "Братів Італії" підкреслила прихильність до "всіх дипломатичних зусиль, що сприятимуть припиненню конфлікту".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

Або читайте статтю: "Хороші фашисти" та загроза для Європи: що чекати Україні від нового уряду Італії.

Теми: ЗеленськийІталіяпрем'єр
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