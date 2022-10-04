Окупанти вдарили по Сумщині, 25 приходів - ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли окупантами з САУ 3 громад регіону.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "За звітній період росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього 25 приходів з САУ".

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Деталі: Він уточнив, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Що було раніше: 3 жовтня росіяни обстрілювали з артилерії прикордоння в Охтирському районі Сумщини.