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У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 22:49
У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині
Ілюстративне фото, Getty Images

Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Офіційно! За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району".

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Деталі: Йдеться про такі населені пункти:

  • Любимівка;
  • Хрещенівка;
  • Золота Балка;
  • Біляївка;
  • Українка;
  • Велика Олександрівка;
  • Мала Олександрівка;
  • Давидів Брід.

Теми: контрнаступвійна
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