У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині

Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Офіційно! За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району".

Деталі: Йдеться про такі населені пункти:

Любимівка;

Хрещенівка;

Золота Балка;

Біляївка;

Українка;

Велика Олександрівка;

Мала Олександрівка;

Давидів Брід.