У ЗСУ офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині
Вівторок, 4 жовтня 2022, 22:49
Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області.
Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "Офіційно! За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району".
Деталі: Йдеться про такі населені пункти:
- Любимівка;
- Хрещенівка;
- Золота Балка;
- Біляївка;
- Українка;
- Велика Олександрівка;
- Мала Олександрівка;
- Давидів Брід.
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