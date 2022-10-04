ЄС узгодив нові санкції проти РФ, офіційне рішення може бути в середу – ЗМІ

Представники держав Європейського Союзу у вівторок досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії через її війну з Україною, зокрема й обмеження ціни на російську нафту.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на сімох європейських дипломатів, а також кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

І Politico, і Джозвяк стверджують, що офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалене вже в середу. До нього входить і обмеження цін на російську нафту, проти чого раніше виступали Греція, Кіпр і Мальта.

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

Також у проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

В ЄС розраховували, що домовленість про новий пакет санкцій проти Росії або принаймні основна частина пакета, з’явиться до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці цього тижня.