Окупанти вдарили по промисловому та інфраструктурному об’єктах Харкова – мер

Окупанти близько опівночі нанесли черговий удар по 2 районах Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Обстріл двох районів Харкова - Холодногірського і Новобаварського".

Деталі: За його словами, під удар потрапили промисловий та інфраструктурний об'єкти.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Що було раніше: Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі Харківської області. Загинув лікар-анестезіолог, поранена медсестра.