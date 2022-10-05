Окупанти вдарили по промисловому та інфраструктурному об’єктах Харкова – мер
Середа, 5 жовтня 2022, 00:20
Окупанти близько опівночі нанесли черговий удар по 2 районах Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Джерело: Терехов у Telegram
Пряма мова Терехова: "Обстріл двох районів Харкова - Холодногірського і Новобаварського".
Деталі: За його словами, під удар потрапили промисловий та інфраструктурний об'єкти.
Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
Що було раніше: Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі Харківської області. Загинув лікар-анестезіолог, поранена медсестра.