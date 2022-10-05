Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: 6 влучань, є постраждалий

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 03:12
Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: 6 влучань, є постраждалий
ФОТО: krokus.tv

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є постраждалий.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, мер Білої Церкви Геннадій Дикий

Дослівно: "Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо".

Оновлення: Згодом Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами.

Реклама:

О 08:15 ранку він уточнив, що загалом вночі було 6 влучань та вибухів у Білій Церкві. Постраждала одна людина, зазнала пошкоджень інфраструктура. 

Вранці триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

Мер Білої Церкви просить мешканців, які проживають біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, допоки пожежу не ліквідують.

Теми: війнаБіла ЦеркваКиївська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія вранці атакувала Запоріжжя "Іскандерами", одну з ракет збили над містом – ОВА
Путін ввів у дію "закони" про анексію територій 4 областей України
У Зеленського відреагували на папірці Путіна про анексію: Заберемо все своє
Більше десятка ворожих дронів атакували Україну в ніч на 5 жовтня - Повітряні сили
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: