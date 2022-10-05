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Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: 6 влучань, є постраждалий

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 03:12
ФОТО: krokus.tv

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є постраждалий.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, мер Білої Церкви Геннадій Дикий

Дослівно: "Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо".

Оновлення: Згодом Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами.

О 08:15 ранку він уточнив, що загалом вночі було 6 влучань та вибухів у Білій Церкві. Постраждала одна людина, зазнала пошкоджень інфраструктура. 

Вранці триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Білої Церкви просить мешканців, які проживають біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, допоки пожежу не ліквідують.

Теми: війнаБіла ЦеркваКиївська областьбезпілотники
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