Іран відхрестився від постачання Росії безпілотників

Іран заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні.

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в Xinhua

Дослівно: "Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх".

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