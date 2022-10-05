Іран відхрестився від постачання Росії безпілотників
Середа, 5 жовтня 2022, 05:46
Іран заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні.
Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в Xinhua
Дослівно: "Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх".
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Нагадаємо:
- В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці Росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.
- У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.
- Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста.
- 23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. Тегеран заявив, що пропорційно відповість на рішення української сторони.