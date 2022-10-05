Іран відхрестився від постачання Росії безпілотників

Іран заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні.

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в Xinhua

Дослівно: "Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх".

Нагадаємо:

В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці Росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста.

23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. Тегеран заявив, що пропорційно відповість на рішення української сторони.