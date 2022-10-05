Зведення Генштабу: У Криму бракує медикаментів для лікування поранених окупантів

В медзакладах Євпаторії в окупованому Росією Криму бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Ворог має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої "часткової мобілізації". Мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю відправили назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців.

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Чоловіків з Луганська, без медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

Відходячи, ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання Херсонської області, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.

Росіяни перегруповують війська на окремих напрямках.

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Протягом доби росіяни завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ. Від ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області;

– зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне. на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка.

противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка. на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.

від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське. на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Знищений ЗРК С-300 в районі Токмака, уражені ворожі позиції в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Наша авіація завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили гелікоптер та 2 БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Також Генштаб повідомив, що 3 жовтня ЗСУ завдали ударів по понтонній та паромній переправах ворога через Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.