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Дніпропетровщина: РФ пошкодила обстрілами ліцеї і церкву

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 08:00
Дніпропетровщина: РФ пошкодила обстрілами ліцеї і церкву
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 5 жовтня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Під вогонь потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади.

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У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 - понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді з’ясовуються масштаби руйнацій.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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