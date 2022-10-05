Дніпропетровщина: РФ пошкодила обстрілами ліцеї і церкву

У ніч на 5 жовтня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Під вогонь потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади.

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У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 - понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді з’ясовуються масштаби руйнацій.