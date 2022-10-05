Пентагон не підтвердив повідомлення про переміщення російської ядерної зброї
Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.
Про це, як пише "Європейська правда", високопоставлена представниця Пентагону заявила у вівторок, повідомляє агентство Reuters.
Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.
"У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел", - сказала Лора Купер.
Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.
За даними італійського видання La Repubblica, розвідка НАТО нібито попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.
А за даними The Times, президент РФ Владімір Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".
Між тим, НАТО наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.