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Пентагон не підтвердив повідомлення про переміщення російської ядерної зброї

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 08:33

Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Про це, як пише "Європейська правда", високопоставлена представниця Пентагону заявила у вівторок, повідомляє агентство Reuters.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

"У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел", - сказала Лора Купер.

Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

За даними італійського видання La Repubblica, розвідка НАТО нібито попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.

А за даними The Times, президент РФ Владімір Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

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Між тим, НАТО наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

Теми: ядерна зброяРосіяСШАвійна
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