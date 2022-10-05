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Зеленський показав, як виглядає звільнений Лиман

Олена РощінаСереда, 5 жовтня 2022, 09:00

Президент Володимир Зеленський показав, як виглядає місто Лиман у Донецькій області після його звільнення від російських загарбників. 

Джерело: глава держави у соцмережах 

Пряма мова: "Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру".

Деталі: За словами Зеленського, "це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі". 

Він певен, що вся територія України буде звільнена від ворога – "ворога України, життя, людяності, закону та правди".

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Теми: ЗеленськийДонбасдеокупаціявійна
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