Зеленський показав, як виглядає звільнений Лиман

Президент Володимир Зеленський показав, як виглядає місто Лиман у Донецькій області після його звільнення від російських загарбників.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру".

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Деталі: За словами Зеленського, "це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі".

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Він певен, що вся територія України буде звільнена від ворога – "ворога України, життя, людяності, закону та правди".