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У звільненому Святогірську виявили тіла вбитих мирних жителів – ОВА

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 09:23
У звільненому Святогірську виявили тіла вбитих мирних жителів – ОВА
Cвятогірська лавра після російського обстрілу, фото з Telegram Держспецзв'язку

У звільненому Святогірську на Донеччині в ході ексгумації виявили тіла чотирьох цивільних, всього за добу в області загинула одна людина та шестеро отримали поранення.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "У Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 вбитих цивільних"

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Деталі: Кириленко повідомив, що 4 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя на станції Майорськ у Зайцевому, поранення отримали 6 людей.

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Він підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьжертвиокупація
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