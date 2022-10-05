Британська розвідка: Наближення ЗСУ до анексованої Луганської області завдає клопоту лідерам РФ

Україна продовжує розвивати наступальні операції як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, на північному сході, у Харківській області, Україна закріпилася на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. Українські формування просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку вузла постачання міста Сватове.

"Дуже ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить для Росії можливість поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться в огляді.

"З політичної точки зору, російські лідери, швидше за все, будуть занепокоєні тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, про яку Росія заявила, що офіційно анексувала її минулої п'ятниці", - вважає британська розвідка.

Як заявляла британська розвідка, втрата Лимана стала значною політичною невдачею для РФ.