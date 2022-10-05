Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Наближення ЗСУ до анексованої Луганської області завдає клопоту лідерам РФ

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 09:59

Україна продовжує розвивати наступальні операції як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, на північному сході, у Харківській області, Україна закріпилася на значній ділянці території на схід від річки Оскіл. Українські формування просунулися на 20 км за річку вглиб російської оборонної зони в напрямку вузла постачання міста Сватове.

"Дуже ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить для Росії можливість поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться в огляді.

"З політичної точки зору, російські лідери, швидше за все, будуть занепокоєні тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, про яку Росія заявила, що офіційно анексувала її минулої п'ятниці", - вважає британська розвідка.

Як заявляла британська розвідка, втрата Лимана стала значною політичною невдачею для РФ.

Теми: війнаконтрнаступдеокупаціярозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

фотоУкраїна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Усі новини...
війна
Подоляк: Україна веде важкі переговори щодо продовження роботи зернової угоди
Росія згубила у війні 61 тисячу своїх військових, втратила ще 4 гелікоптери – Генштаб
Зеленський показав, як виглядає звільнений Лиман
Останні новини
01:38
Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії
00:58
Сумщина: Росіяни обстріляли дві громади — ОВА
00:14
Ліга чемпіонів: "Шахтар" мінімально програв мадридському "Реалу"
23:49
Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли
23:08
Зеленський: Захисники звільнили на Херсонщині 3 населені пункти
22:53
Пращур курей: в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі
22:43
фотоНімеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
22:35
Росіяни призначили відповідального за анексовані області України
22:32
Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА
22:15
Три тисячі колаборантів, російських олігархів та компаній: чиї імена потрапили під санкції РНБО
Усі новини...