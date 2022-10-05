Силовики викрили спробу псевдореферендуму РФ на Миколаївщині

Правоохоронці викрили спробу підготувати фейковий проросійський референдум на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Джерело: прокуратура Миколаївщини, СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканка Баштанського району добровільно погодилась на пропозицію окупаційної влади взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Олександрівської сільської ради Баштанського району.

Діючи за попередньою змовою із невстановленою групою осіб, жінка організувала виїзні виборчі дільниці на території громади, опитування населення та оповіщення про проведення псевдореферендуму.

Також, діючи комплексно з іншими особами, жінка взяла безпосередню участь у створенні територіальних дільниць для голосування, формуванні виборчих комісій, складанні списків учасників референдуму, розробленні бюлетенів, забезпеченні фінансування підготовки та проведення референдуму.

Викритій поплічниці окупантів заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій групою осіб за попередньою змовою.

Крім того, правоохоронці викрили кількох мешканок міста Миколаєва, які будучи активними користувачами антиукраїнського телеграм-каналу публічно підтримували ініціативу щодо проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Снігурівської громади, а також виправдовували збройну агресію РФ проти України.

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Найзавзятіша серед них виявилась 65-річна жінка, яка мала біля тисячі публікацій з цієї тематики, а також повідомляла про розташування Збройних Сил України. Зокрема, напередодні ракетного обстрілу одного з районів Миколаєва, вона передала данні, які дозволили ворогу ідентифікувати місце розташування ЗСУ, зазначають у прокуратурі.

Їй повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану; суд арештував її без альтернативи внесення застави.

Також повідомлено про підозру ще двом жінкам за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.