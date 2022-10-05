Силовики викрили спробу псевдореферендуму РФ на Миколаївщині

Правоохоронці викрили спробу підготувати фейковий проросійський референдум на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Джерело: прокуратура Миколаївщини, СБУ

Деталі: За даними слідства, мешканка Баштанського району добровільно погодилась на пропозицію окупаційної влади взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Олександрівської сільської ради Баштанського району.

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Діючи за попередньою змовою із невстановленою групою осіб, жінка організувала виїзні виборчі дільниці на території громади, опитування населення та оповіщення про проведення псевдореферендуму.

Також, діючи комплексно з іншими особами, жінка взяла безпосередню участь у створенні територіальних дільниць для голосування, формуванні виборчих комісій, складанні списків учасників референдуму, розробленні бюлетенів, забезпеченні фінансування підготовки та проведення референдуму.

Викритій поплічниці окупантів заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій групою осіб за попередньою змовою.

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Крім того, правоохоронці викрили кількох мешканок міста Миколаєва, які будучи активними користувачами антиукраїнського телеграм-каналу публічно підтримували ініціативу щодо проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Снігурівської громади, а також виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Найзавзятіша серед них виявилась 65-річна жінка, яка мала біля тисячі публікацій з цієї тематики, а також повідомляла про розташування Збройних Сил України. Зокрема, напередодні ракетного обстрілу одного з районів Миколаєва, вона передала данні, які дозволили ворогу ідентифікувати місце розташування ЗСУ, зазначають у прокуратурі.

Їй повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану; суд арештував її без альтернативи внесення застави.

Також повідомлено про підозру ще двом жінкам за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.