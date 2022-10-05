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Росія вранці атакувала Запоріжжя "Іскандерами", одну з ракет збили над містом – ОВА

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 10:44
Росія вранці атакувала Запоріжжя Іскандерами, одну з ракет збили над містом – ОВА
Збитий снаряд окупантів, фото з Telegram Анатолія Куртєва

Росія вранці 5 жовтня завдала ударів "Іскандерами" по об'єктах інфраструктури на околицях Запоріжжя та в обласному центрі, одну з ракет збила ППО.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram

Пряма мова: "Ворог випустив ракети по обласному центру та околицях міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони".

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Деталі: У Запорізькій області лунала повітряна тривога. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляє про постраждалих. Старух нагадав, що у разі виявлення нерозірваного боєприпасу варто зателефонувати рятувальникам. 

Оновлено о 11:44: Старух повідомив, що ворог атакував обласний центр ракетами "Іскандер-К". Одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя. 

Він знову наголосив, що уламки в жодному разі не можна чіпати.

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Теми: Запорізька областьвійна
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