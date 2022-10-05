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Польща веде переговори зі США щодо програми спільного використання ядерної зброї

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 11:17

Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії.

Про це президент Анджей Дуда повідомив газеті Gazeta Polska, пише "Європейська правда".

"Перша проблема полягає в тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, як Польща, отримаємо її у наші руки у найближчому майбутньому. Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи Сполучені Штати розглядають таку можливість. Тема відкрита", - сказав Анджей Дуда.

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Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання

Ця програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю (таких країн у НАТО зараз три: США, Велика Британія та Франція. - Ред.). Тільки Штати надавали свою зброю іншим державам в межах програми. 

У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї, утримують технічне обладнання (зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Між тим НАТО наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

Теми: ядерна зброяПольщаСШАРосія
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