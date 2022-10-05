Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили розповіли про знищені напередодні російські гелікоптери

Валентина РоманенкоСереда, 5 жовтня 2022, 12:00
Повітряні сили розповіли про знищені напередодні російські гелікоптери
ілюстрація Повітряних сил

Зентіники Повітряних сил 4 жовтня збили 2 російські вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Джерело: Повітряне командування "Центр"

Деталі: За минулу добу зенітні ракетні підрозділи ПвК знищили два ворожі гелікоптери Мі-8 та Мі-24.

Реклама:

Це сталося на півдні України.

Дослівно: "Вчора на південному напрямку зенітні ракетні війська, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного командування "Південь", в ході наступальних дій за підтвердженими даними знищили 2 рашистських гелікоптери".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: