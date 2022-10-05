Повітряні сили розповіли про знищені напередодні російські гелікоптери

Зентіники Повітряних сил 4 жовтня збили 2 російські вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Джерело: Повітряне командування "Центр"

Деталі: За минулу добу зенітні ракетні підрозділи ПвК знищили два ворожі гелікоптери Мі-8 та Мі-24.

Це сталося на півдні України.

Дослівно: "Вчора на південному напрямку зенітні ракетні війська, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного командування "Південь", в ході наступальних дій за підтвердженими даними знищили 2 рашистських гелікоптери".