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Повітряні сили розповіли про знищені напередодні російські гелікоптери

Валентина РоманенкоСереда, 5 жовтня 2022, 12:00
ілюстрація Повітряних сил

Зентіники Повітряних сил 4 жовтня збили 2 російські вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Джерело: Повітряне командування "Центр"

Деталі: За минулу добу зенітні ракетні підрозділи ПвК знищили два ворожі гелікоптери Мі-8 та Мі-24.

Це сталося на півдні України.

Дослівно: "Вчора на південному напрямку зенітні ракетні війська, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного командування "Південь", в ході наступальних дій за підтвердженими даними знищили 2 рашистських гелікоптери".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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