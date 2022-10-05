Повітряні сили розповіли про знищені напередодні російські гелікоптери
Середа, 5 жовтня 2022, 12:00
Зентіники Повітряних сил 4 жовтня збили 2 російські вертольоти Мі-8 та Мі-24.
Джерело: Повітряне командування "Центр"
Деталі: За минулу добу зенітні ракетні підрозділи ПвК знищили два ворожі гелікоптери Мі-8 та Мі-24.
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Це сталося на півдні України.
Дослівно: "Вчора на південному напрямку зенітні ракетні війська, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного командування "Південь", в ході наступальних дій за підтвердженими даними знищили 2 рашистських гелікоптери".