У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, пише "Європейська правда".

Навчальний курс розробили на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України. Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.

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Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

Фото Генштабу зСУ

Цей курс розширив наявну програми навчань на території Сполученого Королівства, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку наших армійців, підкреслили у Генштабі.

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Фото генштабу ЗСУ

Як відомо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.