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Над морем біля Очакова збили ще один ворожий дрон

Альона Мазуренко Середа, 5 жовтня 2022, 14:21
Над морем біля Очакова збили ще один ворожий дрон
ОРЛАН-10, ФОТО РИА НОВОСТИ

Зенітники оперативного командування над морем біля Очакова збили ворожий дрон, ймовірно "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "05 жовтня, близько 11.30 години, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10".

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Теми: безпілотники
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