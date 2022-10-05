Над морем біля Очакова збили ще один ворожий дрон

Зенітники оперативного командування над морем біля Очакова збили ворожий дрон, ймовірно "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "05 жовтня, близько 11.30 години, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10".



