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Боррель: Путін чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував російську армію

Середа, 5 жовтня 2022, 14:34

На думку глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президент РФ Владімір Путін розраховує на те, що труднощі зими посилять втому західного світу від війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у Європарламенті.

Як зазначив Боррель, наслідки війни для багатьох країн, безумовно, погані з точки зору цін, енергії та продовольства.

"Ми повинні дуже активно взаємодіяти з рештою світу, щоб допомогти їм подолати наслідки цієї війни. Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз'яснень, щоб світ зрозумів "чому" ця війна і як вона може закінчитися", - сказав він. 

Боррель наголосив, що війна не може закінчитися через втому західного світу, на що і розраховує Путін.

"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди у підсумку рятував російську армію. Він чекає холоду, перебоїв з постачанням газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну. Це місце, де можна попросити європейців зрозуміти, що стоїть на кону. Тому що наша підтримка України - це не просто питання щедрості. Наша підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України нерозривно пов'язана з нашою безпекою. Від того, що там вирішується, залежить і наше майбутнє", - заявив він.

"Ця війна може закінчитися лише у спосіб, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернута її територіальна цілісність і повний суверенітет; Росія має бути змушена визнати свою політичну і моральну відповідальність за війну, заплатити за відбудову і відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це, і ніяке інше, має бути нашою метою. Тому і санкції. Саме тому військова допомога. Саме тому дипломатичні дії. На цих трьох фронтах ми повинні продовжувати працювати не покладаючи рук: зараз не час для зволікань", - сказав очільник європейської дипломатії.

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Нагадаємо, Жозеп Боррель назвав тривожним сценарієм потенційне застосування Росією ядерної зброї, але наголосив, що це не повинно похитнути європейську підтримку України.

Теми: Путінвійна
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