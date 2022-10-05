Боррель: Путін чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував російську армію
На думку глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президент РФ Владімір Путін розраховує на те, що труднощі зими посилять втому західного світу від війни в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у Європарламенті.
Як зазначив Боррель, наслідки війни для багатьох країн, безумовно, погані з точки зору цін, енергії та продовольства.
"Ми повинні дуже активно взаємодіяти з рештою світу, щоб допомогти їм подолати наслідки цієї війни. Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз'яснень, щоб світ зрозумів "чому" ця війна і як вона може закінчитися", - сказав він.
Боррель наголосив, що війна не може закінчитися через втому західного світу, на що і розраховує Путін.
"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди у підсумку рятував російську армію. Він чекає холоду, перебоїв з постачанням газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну. Це місце, де можна попросити європейців зрозуміти, що стоїть на кону. Тому що наша підтримка України - це не просто питання щедрості. Наша підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України нерозривно пов'язана з нашою безпекою. Від того, що там вирішується, залежить і наше майбутнє", - заявив він.
"Ця війна може закінчитися лише у спосіб, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернута її територіальна цілісність і повний суверенітет; Росія має бути змушена визнати свою політичну і моральну відповідальність за війну, заплатити за відбудову і відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це, і ніяке інше, має бути нашою метою. Тому і санкції. Саме тому військова допомога. Саме тому дипломатичні дії. На цих трьох фронтах ми повинні продовжувати працювати не покладаючи рук: зараз не час для зволікань", - сказав очільник європейської дипломатії.
Нагадаємо, Жозеп Боррель назвав тривожним сценарієм потенційне застосування Росією ядерної зброї, але наголосив, що це не повинно похитнути європейську підтримку України.