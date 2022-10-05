Федерація боксу скасувала санкції проти РФ та Білорусі, бо "спорт поза політикою"

Міжнародна федерація боксу (IBA) повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".

Джерело: Суспільне з посиланням на сайт організації

Дослівно: "IBA глибоко переконана, що політика не повинна мати жодного впливу на спорт. Всі спортсмени мають бути в рівних умовах.

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Федерація закликає до миру та залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. Більш того, IBA має обов'язок забезпечити рівне ставлення до спортсменів та офіційних осіб на змаганнях, незважаючи на те, якої вони національності чи де проживають".

Деталі: У IBA наголосили, що організація зберігатиме "політичний нейтралітет". Окрім спортсменів, до змагань відтепер допускатимуть і російських, і білоруських офіційних осіб, зокрема суддів.

Що цьому передувало:

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