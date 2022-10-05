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Українці переконані, що Росія має компенсувати збитки, які завдала війною – соціологи

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 14:53
Наслідки російських ударів по Миколаєву. Фото з Telegram мера міста Олександра Сєнкевича

91% українців вважають, що Росія має компенсувати усі збитки України, які вона завдала своїм вторгненням, однак у те, що це відбудеться, вірять лише 31% опитаних.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-19 вересня

Дослівно соціологи: "Більше 90% вважають, що Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України за час війни. При цьому вірять в це лише третина опитаних. Компенсацій від країн Європи та міжнародних організацій очікують 14-15%, від США – 10%, від України – 9%. Вірять в можливість її реалізації від цих країн більше 70%".

 

Деталі: При цьому майже 40% вважають, що для відновлення інфраструктури та економіки України вистачить п’яти років. 25% вважають що на це потрібно до десяти років, 23% – понад 10 років. 4% вірять, що відбудова займе менше року. 

 

42% українців готові особисто долучитися до відбудови країни, 49% готові, але не мають можливості. Більше до відбудови готові долучитися мешканці Києва, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки та більш забезпечені респонденти. 

 

Найефективнішим механізмом покарання за воєнні злочини Росії 63% українців вважають спеціальні суди за участі національних та іноземних суддів, ще 23% – міжнародні інституції. 

 

Третина опитаних готові особисто брати участь у судових позовах з метою вимагання компенсації за втрачене майно/здоров’я в судах України та міжнародних судах. 

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Дослідження тривало з 15 по 19 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2000 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Соціологи підкреслюють, що результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%.  

Теми: соціологіяУкраїнавійнаРосія
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