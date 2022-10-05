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Україна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Роман ПетренкоСереда, 5 жовтня 2022, 16:07
представники футбольних федерацій Португалії, іспанії та україни, фото UEFA

Португалія та Іспанія запросили Україну та спільно подають заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.

Джерело: пресреліз представників трьох країн, який оприлюднила Українська федерація футболу

Дослівно: "Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

ВІДЕО ДНЯ

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат світу-2030!".

Деталі: У штаб-квартирі УЄФА представники України, Португалії та Іспанії 5 жовтня провели спільний брифінг.

Уточнюється, що умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Теми: футболспортПортугаліяІспанія
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