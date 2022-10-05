Україна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Португалія та Іспанія запросили Україну та спільно подають заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.

Джерело: пресреліз представників трьох країн, який оприлюднила Українська федерація футболу

Дослівно: "Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030.

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Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

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Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат світу-2030!".

Деталі: У штаб-квартирі УЄФА представники України, Португалії та Іспанії 5 жовтня провели спільний брифінг.

Уточнюється, що умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.