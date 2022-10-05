Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЄС не включив до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта - ЗМІ

Середа, 5 жовтня 2022, 16:44

Європейський союз не включив до восьмого пакета санкцій проти Росії алмазодобувного гіганта "Алросу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

За даними видання, Європейська комісія запропонувала внести "Алросу" до чорного списку у проєкті санкцій.

У Брюсселі заявили, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий підводний човен, а також вливала мільярди євро на рік у військовий гаманець Кремля.

Президент Росії Владімір Путін також хвалився, що ця компанія, яка належить державі, забезпечує йому "серйозні" доходи.

Але у вихідні компанію було виключено зі списку 29 фізичних і семи юридичних осіб, щодо яких ЄС введе заборону і заморозить активи.

За словами дипломатів, "Алроса" не ввійшла в остаточну угоду щодо нового пакета санкцій, яку було підписано в Брюсселі в середу вранці.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати рішення, але його ухвалили  після того, як бельгійські дипломати та лобісти Алмазного центру Антверпена попередили, що удар по російському алмазному експорту коштуватиме тисяч робочих місць у місті, де розміщена найбільша у світі алмазна біржа.

Нові санкції мають набути чинності в четвер.

Головним елементом санкцій є обмеження цін на нафту. Між тим Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакета ЄС проти Росії.

Теми: ЄвропасанкціїРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗапоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, двоє загиблих, люди під завалами

ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Усі новини...
Європа
Єврозоні навряд чи вдасться уникнути рецесії через поглиблення спаду – аналітики
ЄС інтегрує допомогу Україні у свій бюджет на 2023 рік
Зростання цін виробників у єврозоні досягло рекорду за весь час
Останні новини
09:10
"Іранські мопеди". Звідки взялися іранські бойові дрони-камікадзе та як з ними боротися
08:59
Біля грецьких островів зазнали аварії два човни з мігрантами: щонайменш 15 загиблих
08:55
У Рубіжному й Старобільську окупанти посили фільтрацію, бояться наступу – Гайдай
08:28
CША перемістили до берегів Кореї авіаносну ударну групу після останніх ракетних пусків КНДР
08:04
ЗСУ "приземлили" дев'ять російських "Шахедів"
08:00
WSJ: Москва перетворилася на найбільшого "постачальника" важкого озброєння для України
07:15
Зведення Генштабу: Поплічники росіян масово "евакуюються", поки ЗСУ звільняють території
06:53
фотоЗапоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, двоє загиблих, люди під завалами
06:14
ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку
04:34
ЗСУ на півдні знищили дев'ять ворожих танків — Командування
Усі новини...