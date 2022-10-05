ЄС не включив до списку санкцій російського алмазодобувного гіганта - ЗМІ

Європейський союз не включив до восьмого пакета санкцій проти Росії алмазодобувного гіганта "Алросу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

За даними видання, Європейська комісія запропонувала внести "Алросу" до чорного списку у проєкті санкцій.

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У Брюсселі заявили, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий підводний човен, а також вливала мільярди євро на рік у військовий гаманець Кремля.

Президент Росії Владімір Путін також хвалився, що ця компанія, яка належить державі, забезпечує йому "серйозні" доходи.

Але у вихідні компанію було виключено зі списку 29 фізичних і семи юридичних осіб, щодо яких ЄС введе заборону і заморозить активи.

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За словами дипломатів, "Алроса" не ввійшла в остаточну угоду щодо нового пакета санкцій, яку було підписано в Брюсселі в середу вранці.

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати рішення, але його ухвалили після того, як бельгійські дипломати та лобісти Алмазного центру Антверпена попередили, що удар по російському алмазному експорту коштуватиме тисяч робочих місць у місті, де розміщена найбільша у світі алмазна біржа.

Нові санкції мають набути чинності в четвер.

Головним елементом санкцій є обмеження цін на нафту. Між тим Угорщина заявила, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакета ЄС проти Росії.