На деокупованій Харківщині знайшли тіла, закатовані спецназом РФ

На Харківщині правоохоронці виявили два трупи цивільних, яких закатував російський спецназ. Їхні руки були з‘єднані кайданками.

Джерело: Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області

Деталі: Під час огляду бази відпочинку "Світло шахтаря" у селі Новоплатонівка Борівської ОТГ виявили два трупи цивільних віком приблизно 30-35 років. Тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого.

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Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом скроневої ділянки, у другого — вогнепальне поранення черепа.

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на вказаній базі у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією.