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Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 19:57

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в середу оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.

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З фото- та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників можна зробити висновок, Чехія постачала зокрема танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда крон, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда крон.

На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.

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Як повідомлялося, в Чехії за вересень у межах громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, він скоро вирушить в Україну. 

Теми: ЧехіяУкраїназброявійна
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