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МЗС закликає до санкцій проти "Росатому" через проголошення Росією контролю над ЗАЕС

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 21:49

Міністерство закордонних справ закликало міжнародних партнерів відреагувати на спробу Росії взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію після анексії території України, де вона розташована.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві МЗС указ Путіна про незаконне взяття атомної станції під контроль називається нікчемним і засуджується як злочин, що "ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС".

"Пропонуємо Європейському Союзу, державам "Групи семи" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії", – заявляє відомство.

Також українське МЗС закликає членів Міжнародного агентства з атомної енергії "обмежити співробітництво в межах будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу".

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що всі причетні до окупації ЗАЕС будуть нести відповідальність, і закликало Росію "забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції".

Як повідомлялося, в середу президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. Оскільки Україна не визнає анексії, це рішення фактично не має жодної сили.

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Теми: ЗАЕСМЗСРосіясанкції
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