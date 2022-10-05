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Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 18:05
Фото: Енергоатом

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Дослівно: "Уряду РФ забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

Також Путін доручив своєму уряду до 2028 року визначити "особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності ЗАЕС".

Що було раніше

  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. 
  • Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.
  • Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.
  • 5 жовтня президент ДП "НАЕК Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС

Теми: ЗАЕСвійнаУкраїнаРосія
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