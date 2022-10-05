Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Дослівно: "Уряду РФ забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

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Також Путін доручив своєму уряду до 2028 року визначити "особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності ЗАЕС".

Що було раніше:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.

5 жовтня президент ДП "НАЕК Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС