Коронація Чарльза III відбудеться у Лондоні 3 червня - ЗМІ

Король Великої Британії Чарльз III буде коронований 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в британському уряді.

Чиновники сказали, що плани сходяться на цій суботі на початку літа, хоча обговорення того, які ще дні стануть офіційними святами, все ще триває.

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Коронація Чарльза III, яка відбудеться майже через 70 років після коронації його матері, стане центральною подією святкових днів, присвячених початку правління монарха.

Чарльз вступив на трон і був названий королем минулого місяця після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

До червня наступного року королю виповниться 74 роки, що зробить його найстаршою людиною, яка була коронована в історії Британії.

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Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Нагадаємо, Королівський монетний двір представив новий дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III, яка надійде в обіг до кінця року.