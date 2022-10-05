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Коронація Чарльза III відбудеться у Лондоні 3 червня - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 21:15

Король Великої Британії Чарльз III буде коронований 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в британському уряді.

Чиновники сказали, що плани сходяться на цій суботі на початку літа, хоча обговорення того, які ще дні стануть офіційними святами, все ще триває.

Коронація Чарльза III, яка відбудеться майже через 70 років після коронації його матері, стане центральною подією святкових днів, присвячених початку правління монарха.

Чарльз вступив на трон і був названий королем минулого місяця після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

До червня наступного року королю виповниться 74 роки, що зробить його найстаршою людиною, яка була коронована в історії Британії.

Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

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Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Нагадаємо, Королівський монетний двір представив новий дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III, яка надійде в обіг до кінця року.

Теми: Король ЧарльзВелика Британія
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