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Дедалі більше американців хочуть надання зброї Україні на тлі погроз Росії — опитування

Анастасія КалатурЧетвер, 6 жовтня 2022, 02:40
Дедалі більше американців хочуть надання зброї Україні на тлі погроз Росії — опитування
ФОТО: GETTY

73% американців вважають, що США мають надалі підтримувати Україну, попри погрози Росії застосуванням  ядерної зброї, і дедалі більше "за" надання зброї.

Джерело: опитування  Reuters/Ipsos

Деталі: З твердженням, що США мають і далі підтримувати українців, погодилися як демократи, так і республіканці, хоча серед соратників Джо Байдена було більше підтримки - 81%, ніж серед республіканців - 66%.

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Дедалі менше американців вважають, що проблеми України не є справою США і що країна не повинна втручатися в них: таку думку висловили 35%, порівняно з 40% у серпні.

66% респондентів заявили, що Вашингтон має продовжувати надавати зброю Україні, порівняно з 51% в аналогічному опитуванні в серпні.

Більшість американців - 58% - заявили, що бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну завдати удару по Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Загалом Сполучені Штати надали понад 16,8 млрд доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

Теми: війнаСШАРосія
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