Одещину та Миколаївщину атакували дрони-камікадзе, шість збито

ППО збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони".

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