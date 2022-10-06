Одещину та Миколаївщину атакували дрони-камікадзе, шість збито
Четвер, 6 жовтня 2022, 03:46
ППО збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони".
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