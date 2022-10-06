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WSJ: Москва перетворилася на найбільшого "постачальника" важкого озброєння для України

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 08:00
WSJ: Москва перетворилася на найбільшого постачальника важкого озброєння для України
ФОТО: GETTY

ЗСУ затрофеїли стільки російської зброї, що Москва перетворилася на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, і ця захоплена техніка допомагає українським військам відвойовувати східні райони Донецької області, включно з  Лиманом, і просуватися далі на схід.

Джерело: WSJ

Деталі: WSJ пише, що швидкий прорив України в Харківській області призвів до того, що сотні одиниць російської техніки опинилися в руках ЗСУ.

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Російська армія залишила своє важке озброєння і склади з припасами під час неорганізованого відступу. Деякі зразки були готові до негайного використання, інші ремонтуються, щоб повернутися на фронт. Танки, автомобілі та знаряддя, занадто пошкоджені, щоб їх можна було відремонтувати, розбираються на запчастини. Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського стандарту, які майже закінчилися в Україні.

Дослівно: "У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу Росії з Київщини та решти півночі України у квітні, ці нещодавні успіхи перетворили Москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, який значно випереджає США та інших союзників за кількістю. Однак зброя, що постачається Заходом, зазвичай більш сучасна і точна".

ДеталіУкраїна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Справжня кількість, ймовірно, більша.

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Зазначається, що лише один батальйон "Карпатська Січ" захопив 10 сучасних танків Т-80 і п'ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 "Гіацинт" після того, як увійшов в Ізюм минулого місяця. Заступник начальника штабу Руслан Андрійко сказав, що "у нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити".

Начальник штабу українського артилерійського дивізіону на харківському фронті повідомив, що його підрозділ тепер використовує чотири нещодавно захоплені російські 152-мм самохідні гаубиці 2С19 "Мста", поряд з американськими гарматами, і тепер має вдосталь боєприпасів  радянського калібру. За його словами, "у росіян більше немає переваги у вогневій потужності. Ми розгромили всі їхні артилерійські частини перед початком наступу, а потім почали просуватися вперед так швидко, що вони навіть не встигли заправитися і завантажити свої танки".

Теми: війнаРосія
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