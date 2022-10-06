Росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині
Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російській війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури.
Джерело: голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Гамалій
Пряма мова: "Сьогодні близько 6 години (ранку) в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених окупантами.
Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала на пустирі".
Деталі: За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків.
Загиблих та постраждалих немає.
На місці працюють відповідні служби.
Також сталася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено.